Романьйолі забив неймовірний переможний гол у ворота Дженоа

Захисник Мілана Алессіо Романьйолі відзначився шедевральним голом з льоту в перенесеному поєдинку 1 туру Серії А проти Дженоа (2:1).

У перенесенному матчі 1 туру Серії А Мілан вдома в компенсований час переміг Дженоа. З антигероя на героя перетворився захисник Алессіо Романьйолі.

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Спочатку він відзначився автоголом, завдяки якому генуезці зрівняли рахунок, але на 90+1 італієць ефектним парашутом відправив м'яч у ворота Андрея Раду.

Мілан після 10 турів має 18 очок і перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці Серії А.

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