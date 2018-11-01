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Романьйолі забив неймовірний переможний гол у ворота Дженоа

11:32 639 Читать на русском
Романьйолі забив неймовірний переможний гол у ворота Дженоа
Алессіо Романьйолі / ФК Мілан

Захисник Мілана Алессіо Романьйолі відзначився шедевральним голом з льоту в перенесеному поєдинку 1 туру Серії А проти Дженоа (2:1).

У перенесенному матчі 1 туру Серії А Мілан вдома в компенсований час переміг Дженоа. З антигероя на героя перетворився захисник Алессіо Романьйолі.

Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонів

Спочатку він відзначився автоголом, завдяки якому генуезці зрівняли рахунок, але на 90+1 італієць ефектним парашутом відправив м'яч у ворота Андрея Раду.

Мілан після 10 турів має 18 очок і перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці Серії А.

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Мілан - Дженоа: Середа 31 жовтня 2018

Мілан
Матч завершено
2 : 1
Дженоа
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