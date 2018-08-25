Романчук: Мне больно, что поляки часто обманывают и не всегда уважают украинцев

Хавбек Ягеллонии Тарас Романчук, который сменил украинское гражданство на польское, рассказал об отношении поляков к украинцам.

"К украинцам здесь относятся, как к рабочей силе. Большинство из них живут в Люблине, Варшаве, Вроцлаве. Неудивительно, поскольку на родине они не будут зарабатывать столько, сколько могут в Польше, но это вина государства. Мне больно, что поляки часто обманывают их. И не всегда проявляют уважение.

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Недавно погиб сосед моей жены, с которым она ходила в один класс. Он отправился на работу в Цеханов, никто не знает, что произошло – он сам упал или толкнули. Мы только знаем, что он умер. Страшная история, он уехал на заработки и не вернулся.

К счастью, ко мне всегда относились в Польше с уважением. Я встречался с нормальными людьми. Начиная с самого приезда в Легионово все было очень хорошо.

Когда я общаюсь с людьми оттуда, мне вспоминают, как я попал в третий дивизион Польши. В моем примере они видят, насколько важно трудно работать. Всегда считал усердие важнейшим качеством", – рассказал футболист портала Przeglad Sportovy.