"З днем народження, рідна U", – як футбольний світ Україну з Днем Незалежності вітав / фото О. Осипова

Вітання футбольного світу з 27-ю річницею незалежності України зібрав "Футбол 24".

Упродовж 24 серпня з Днем Незалежності Україну вітали гравці, тренери, функціонери, коментатори та безліч інших футбольних особистостей. Атмосфера справжнього свята сьогодні не лише на вулицях міст, а й у популярних соцмережах.

Фонсека, Раванеллі, Кендзьора та інші іноземці з УПЛ заговорили українською на честь Дня Незалежності

Ведучий "Профутболу" Ігор Циганик, який нещодавно дав велике інтерв'ю "Футбол 24", одягнув футболку з вишиванкою та привітав усіх із Днем Незалежності у своєму Інстаграм.

До колеги приєднався і коментатор каналів "Футбол 1/2" Віктор Вацко. Колишній віце-президент львівських Карпат вітає "рідну U".

Один із лідерів донецького Шахтаря, півзахисник збірної України Тарас Степаненко теж долучився до вітань.

З Днем Незалежності,Україно Допис, поширений Taras Stepanenko (@tarasstepanenko) 23 Сер 2018 р. о 11:32 PDT

Вінгер німецького Шальке Євген Коноплянка навіть із чужини закликає укріплювати нашу незалежність.

Особливим день 24 серпня називає офіційний Інстаграм донецького Шахтаря. "Гірники" мають побажання для кожної української родини.

"Зі святом тебе, Україно!". Київське Динамо пишається тим, що представляє державу на міжнародній арені, а легіонери "біло-синіх" стають українцями за духом, та відзняло спеціальний ролик до свята.

Щиро всіх зі святом вітає луганська Зоря, яка напередодні удесятьох втримала нічию з РБ Лейпциг у Лізі Європи.

Львівські Карпати опублікували відео з капітаном "левів" Артемом Федецьким і його сином Адріаном, які вітають уболівальників зі святом усієї країни.

Легендарний голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський, який з коханою проїхав 9 країн на мотоциклі, віддав належне прагненню українців до свободи.

Допис, поширений SaSHo (@aleksandrshovkovskyi) 24 Сер 2018 р. о 2:12 PDT

На диво лаконічним у своєму привітанні виявився коментатор каналів "Футбол 1/2" Роберто Моралес: