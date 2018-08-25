Романчук: Мені боляче, що поляки часто обманюють та не завжди поважають українців

Хавбек Ягеллонії Тарас Романчук, який змінив українське громадянство на польське, розповів про ставлення поляків до українців.

"До українців тут ставляться, як до робочої сили. Більшість з них живуть в Любліні, Варшаві, Вроцлаві. Не дивно, оскільки на батьківщині вони не будуть заробляти стільки, скільки можуть в Польщі, але це вина держави. Мені боляче, що поляки часто обманюють їх. І не завжди виявляють повагу.

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Нещодавно загинув сусід моєї дружини, з яким вона ходила в один клас. Він відправився на роботу в Цеханов, ніхто не знає, що сталося – він сам впав або штовхнули. Ми тільки знаємо, що він помер. Страшна історія, він поїхав на заробітки і не повернувся.

На щастя, до мене завжди ставилися в Польщі з повагою. Я зустрічався з нормальними людьми. Починаючи від самого приїзду в Легіоново все було дуже добре.

Коли я спілкуюся з людьми звідти, мені згадують, як я потрапив в третій дивізіон Польщі. У моєму прикладі вони бачать, наскільки важливо важко працювати. Завжди вважав старанність найважливішою якістю", – розповів футболіст порталу Przeglad Sportovy.