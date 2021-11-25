Рома – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
21:55 - Читати українською
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций Рома принимает Зорю. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА Рома – Заря начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "MEGOGO".
Рома – Заря: анонс матча Лиги конференций
Стартовые составы
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