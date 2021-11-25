Рома – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
21:55 - Читать на русском
В рамках 5-го туру групового етапу Ліги конференцій Рома приймає Зорю. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
33' live
Матч 5-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА Рома – Зоря розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на "MEGOGO".
Рома – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій
Стартові склади
Рома:
Зоря:
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