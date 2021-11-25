Пятый тур еврокубков оказался катастрофическим для украинского футбола. Сначала шансы на евровесну досрочно потеряло Динамо, а на следующий день к киевлянам присоединился Шахтер – теперь всё внимание сосредоточено на Заре. Луганчане находятся в такой же критической ситуации, что и наши гранды, ведь турнирная ситуация требует победы над грандом.

Рома – Заря: поединок Лиги конференций будет обслуживать нефартовый для луганцев арбитр

Подопечные Виктора Скрипника идут третьими, имея в активе 6 зачётных баллов. Рома опережает их на одно очко, Буде-Глимт – на два. При этом норвежцы в текущем туре принимают слабую ЦСКА Софию. Там ожидается разгром, ведь дома "желто-чёрные" бомбили даже Рому (хотя в Болгарии они не выиграли).

Таким образом, ничья в Риме устроит Зорю только при ничьей или поражении Буде-Глимта – если же скандинавы будут побеждать, то и украинцам придётся бить "волков" на Стадио Олимпико. Можно, конечно, ограничиться "мировой" в надежде на борьбу за второе место, но вряд ли подопечные Жозе Моуринью отдадут очки ЦСКА Софии через две недели.

Проблема состоит в том, что Заря в "домашке" против римлян провалилась капитально. Итальянцы в лайт-режиме отгрузили три гола и практически ничего не позволили у собственных ворот, а после игры футболисты луганского клуба говорили о безумной разнице в классе. Мол, она ощущалась в каждом касании богов из Серии А.

Тогда большинство болельщиков поверило в подобную оценку, но в последующих двух турах Рома пропустила восемь голов от Буде-Глимта, набрав лишь одно очко и опозорившись на весь мир. Да и вообще после встречи в Запорожье "волки" выиграли только два матча из восьми, причём Дженоа (один из аутсайдеров) на выходных держала "нули" до 80-х минут.

Словом, "джалоросси" оказались не такой уж и машиной. Практически в каждом матче подопечные Жозе Моуринью выглядят крайне проблемно. Команда либо проваливает значительную часть игры и в какой-то момент включается в попытке героически спастись, либо не может дожать соперника, либо вообще сгорает по-чёрному, как в Буде (правда, там вышел второй состав). То есть, дрожать перед этой Ромой просто нет смысла, хотя и сломя голову лететь вперед, обнажив тылы, тоже не стоит – в четыр1х из пяти последних матчей этот коллектив забивал минимум два гола.

Лига конференций для римлян не является приоритетным турниром, но сейчас им нужно побеждать везде. Слишком большое давление оказывают СМИ и тифози, да и самим футболистам надоело оступаться. Жозе Моуринью уже намекнул, что отойдёт от схемы с тремя центрбеками, а выход Абрахама и Дзаньоло в основе он гарантировал. Пресса же ожидает перехода на 4-2-3-1, хотя "волкам" не хватает профильного левого фулбека (но эту позицию может прикрыть Ибаньес).

Точно не стоит ожидать второго состава – после 1:6 в Норвегии алленаторе "волков" публично раскритиковал резервистов. Больше он не решится на подобные перестановки.

Что же может противопоставить Заря? К сожалению, поединки в Лиге конференций не дали чёткого ответа. Луганчане даже в УПЛ упростили свою игру к длинным забросам из глубины, а вот в еврокубках подопечные Виктора Скрипника скатываются к откровенному примитиву. Даже с ЦСКА Софией они действовали осторожно, обороняясь исключительно количеством, создав считанное количество моментов и выглядя хуже болгар. Голы иранских форвардов оказались откровенно случайными, а об избиении от Буде-Глимта лучше вообще не вспоминать.

За четыре тура в ЛК бронзовый призёр УПЛ не показал ничего положительного. Ну, кроме голов Сайядманеша и Шахаба. Ещё больше насторожило поражение Зари в последнем туре чемпионата – Львов у собственных ворот практически ничего не позволил луганцам. Хотя в предыдущих четырёх матчах в Украине они выглядели здорово, одержав четыре победы с суммарным счётом 12:1.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вильяр, Калафьори, Кристанте, Спинаццола – Шевченко, Лунев

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рома – Заря

Рома: Патрисиу – Карсдорп, Смоллинг, Кумбулла, Ибаньес – Верету, Дарбо – Дзаньоло, Мхитарян, Эль-Шаарави – Абрахам

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниньо – Назарина, Булеца – Сайядманеш, Громов, Шахаб – Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очень хочется зацепиться за какой-то позитив в футболе Зари в Лиге конференций, чтобы спрогнозировать конкурентный матч против Ромы, но зацепиться практически не за что. Остаётся верить лишь в характер, магию иранцев и нестабильность "волков". В конце концов, на один матч настроиться всегда можно.

С Ромой можно играть, но стоит быть откровенным – даже с ЦСКА Софией подопечные Виктора Скрипника не заслуживали победы. Да и в обороне команда выглядит невнятно. Букмекеры не верят в триумф гостей и даже в ничью – и сейчас с ними трудно спорить.

Впрочем, в футболе всегда есть место чуду. Будем верить в лучшее.

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