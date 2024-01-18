После увольнения Моуринью из Ромы его агент Жорже Мендеш позвонил Де Лаурентису и предложил президенту Наполи своего клиента с начала нового сезона. Об этом информирует Mediaset.

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Наполи в этом сезоне уже уволил Руди Гарсию и заменил французского тренера Вальтером Мадзарри. Но под руководством последнего команда не прогрессирует. Поэтому Мендеш предложил чемпионам Италии услуги Моуринью.

Сообщается, что стороны вряд ли сойдутся в вопросе зарплаты. В Роме оклад Жозе составлял 7 млн евро + бонусы. Де Лаурентис готов платить такие деньги только одному тренеру – Антонио Конте, который уже отказался возглавить Наполи по ходу этого сезона.

Напомним, Рома уволила Моуринью 16 января. Он возглавлял команду с 2021 года.

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