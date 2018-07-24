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Рома вступает в борьбу за Н'Зонзи

15:20 45 Читати українською
Рома вступает в борьбу за Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи / Twitter

Римский клуб хочет усилить опорную зону во время этого трансферного окна Стивеном Н'Зонзи.

Рома серьезно заинтересовалась хавбеком Севильи Стивеном Н'Зонзи. Спортивный директор "волков" Мончи, который привел француза в андалусийский клуб, хочет воссоединиться с ним в Риме, сообщает Gazzetta dello Sport.

Главным конкурентом Ромы в борьбе за Н'Зонзи является лондонский Арсенал, который еще перед чемпионатом мира-2018 проявлял к нему интерес. На Мундиале Стивен со сборной Франции выиграл титул, а в прошлом сезоне провел 44 матча за Севилью.

Малком переходит в Барселону – все детали согласованы, Рома осталась ни с чем

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Италия Трансферы Рома Рома Севилья Севилья Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Стивен Н'Зонзи Стивен Н'Зонзи
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