Рома вступает в борьбу за Н'Зонзи

Римский клуб хочет усилить опорную зону во время этого трансферного окна Стивеном Н'Зонзи.

Рома серьезно заинтересовалась хавбеком Севильи Стивеном Н'Зонзи. Спортивный директор "волков" Мончи, который привел француза в андалусийский клуб, хочет воссоединиться с ним в Риме, сообщает Gazzetta dello Sport.

Главным конкурентом Ромы в борьбе за Н'Зонзи является лондонский Арсенал, который еще перед чемпионатом мира-2018 проявлял к нему интерес. На Мундиале Стивен со сборной Франции выиграл титул, а в прошлом сезоне провел 44 матча за Севилью.

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