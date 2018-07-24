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Малком переходит в Барселону – все детали согласованы, Рома осталась ни с чем

14:52 282 Читати українською
Малком переходит в Барселону – все детали согласованы, Рома осталась ни с чем
Малком / B/R

Бразильский вингер Бордо Малком все же продолжит карьеру в Барселоне.

Барселона выиграла борьбу за перспективного вингера Бордо Малкома, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио. Каталонцы приобретут его за 41 миллион евро, детали личного контракта на 5 лет с бразильцем также согласованы.

Вскоре Малком станет игроком Барселоны, хотя еще вчера вечером Рома сообщила, что официально согласовала трансфер футболиста. Каталонский клуб сделал предложение в последний момент, когда Малком уже готовился вылететь в Рим.

Барселона сообщила о рекордном доходе в прошлом сезоне

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