Малком переходит в Барселону – все детали согласованы, Рома осталась ни с чем

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Украина на Евро-2018 U-19: его отца убили террористы в Славянске – 4 года спустя экс-динамовец вышел в полуфиналСборная Украины — 15:38 187
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Лунин попал на главную страницу Marca – издание засыпает украинца комплиментамиИспания — 13:59 475
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