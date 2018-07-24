Рома вступає у боротьбу за Н'Зонзі

Римський клуб хоче підсилити опорну зону під час цього трансферного вікна Стівеном Н'Зонзі.

Рома серйозно зацікавилася хавбеком Севільї Стівеном Н'Зонзі. Спортивний директор "вовків" Мончі, який привів француза в андалусійський клуб, хоче возз'єднатися з ним у Римі, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Головним конкурентом Роми у боротьбі за Н'Зонзі є лондонський Арсенал, який ще перед чемпіонатом світу-2018 проявляв до нього інтерес. На Мундіалі Стівен зі збірною Франції виграв титул, а в минулому сезоні провів 44 матчі за Севілью.

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