Жозе Моуринью решил поддержать своего бывшего помощника по Тоттенхэму и Манчестер Юнайтед Формозинью, который тренирует египетский Фьючер.

В понедельник, 25 декабря, Моуринью не отмечал Рождество в кругу семьи. Португальский тренер решил посвятить своё свободное время просмотру полуфинального матча за Суперкубок Египта между Фьючер и Пирамидс. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти Фьючер оказался сильнее – 14:13.

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Моуринью решил посмотреть столь необычный матч из-за главного тренера команды-победителя Рикарду Формозинью. Ранее "особенный" работал вместе с Формозинью в Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме – Рикарду был его помощником.

Моуринью позвонил Формозинью, когда тренер Фьючер давал послематчевую пресс-конференцию. Увидев звонок от наставника Ромы, он был вынужден прервать общение с журналистами: "Я должен ответить".

В финале Суперкубка Египта Фьючер сыграет с победителем пары Аль-Ахли – Керамика Клеопатра.

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