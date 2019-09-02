Рома стремится взять Мхитаряна в аренду

Полузащитник лондонского Арсенала и сборной Армении Генрих Мхитарян, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Арсенал готов отпустить 30-летнего хавбека в аренду с опцией выкупа трансфера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Отмечается, что стороны близки к согласованию всех деталей и переход может состояться до закрытия трансферного окна.

Напомним, Мхитарян стал игроком Арсенала в начале 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из Манчестер Юнайтед. Всего в составе "канониров" он провел 59 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 13 голевых передач.

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В текущем сезоне Мхитарян принял участие в трех матчах Арсенал из четырех в АПЛ и только в одном вышел в стартовом составе.