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Калинич станет игроком Ромы в понедельник, – Ди Марцио

10:21 57 Читати українською
Калинич станет игроком Ромы в понедельник, – Ди Марцио
Никола Калинич / Reuters

Хорватский нападающий Атлетико близок к возвращению в чемпионат Италии.

Форвард Никола Калинич вскоре присоединится к Роме, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Итальянский и испанский клубы практически согласовали все детали перехода, завтра игрок должен пройти медосмотр в Риме. Хорват играет один сезон на правах аренды, после чего у "волков" будет право полноценного выкупа. У Калинича уже есть опыт выступлений в Серии А за Фиорентину и Милан. С 2011 по 2015 годы нападающий защищал цвета Днепра, с которым дошел до финала Лиги Европы.

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Ранее Рома рассматривала и другие кандидатуры для усиления атаки, среди которых был форвард сборной Украины Роман Яремчук.

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Трансферы Италия Рома Рома Никола Калинич Никола Калинич Атлетико Атлетико
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