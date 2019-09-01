Калинич станет игроком Ромы в понедельник, – Ди Марцио

Хорватский нападающий Атлетико близок к возвращению в чемпионат Италии.

Форвард Никола Калинич вскоре присоединится к Роме, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Рома нашла альтернативу Тайсону – клубы уже на завершающей стадии переговоров

Итальянский и испанский клубы практически согласовали все детали перехода, завтра игрок должен пройти медосмотр в Риме. Хорват играет один сезон на правах аренды, после чего у "волков" будет право полноценного выкупа. У Калинича уже есть опыт выступлений в Серии А за Фиорентину и Милан. С 2011 по 2015 годы нападающий защищал цвета Днепра, с которым дошел до финала Лиги Европы.

Смоллинг перебрался в Рому на правах аренды

Ранее Рома рассматривала и другие кандидатуры для усиления атаки, среди которых был форвард сборной Украины Роман Яремчук.