Рома прагне взяти Мхітаряна в оренду

Півзахисник лондонського Арсенала і збірної Вірменії Генріх Мхітарян, найімовірніше, продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Арсенал готовий відпустити 30-річного хавбека в оренду з опцією викупу трансферу, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Зазначається, що сторони близькі до узгодження всіх деталей і перехід може відбутися до закриття трансферного вікна.

Нагадаємо, Мхітарян став гравцем Арсенала на початку 2018 року, коли він перейшов в лондонський клуб з Манчестер Юнайтед. Всього у складі "канонірів" він провів 59 матчів, в яких забив 9 м'ячів і зробив 13 гольових передач.

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У поточному сезоні Мхітарян взяв участь в трьох матчах Арсенала з чотирьох в АПЛ і лише в одному вийшов у стартовому складі.