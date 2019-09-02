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Рома прагне взяти Мхітаряна в оренду

08:55 1149 Читать на русском
Рома прагне взяти Мхітаряна в оренду
Генріх Мхітарян / фото із соцмереж

Півзахисник лондонського Арсенала і збірної Вірменії Генріх Мхітарян, найімовірніше, продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Арсенал готовий відпустити 30-річного хавбека в оренду з опцією викупу трансферу, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Зазначається, що сторони близькі до узгодження всіх деталей і перехід може відбутися до закриття трансферного вікна.

Нагадаємо, Мхітарян став гравцем Арсенала на початку 2018 року, коли він перейшов в лондонський клуб з Манчестер Юнайтед. Всього у складі "канонірів" він провів 59 матчів, в яких забив 9 м'ячів і зробив 13 гольових передач.

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У поточному сезоні Мхітарян взяв участь в трьох матчах Арсенала з чотирьох в АПЛ і лише в одному вийшов у стартовому складі.

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Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал Рома Рома Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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