Рома выстояла в матче с Лацио – Фонсека опять не победил

Римский Лацио не смог дожать Рому в матче 2 тура Серии А.

Италия. Серия А, 2 тур

Лацио – Рома – 1:1

Голы: Альберто Ромеро, 58 – Коларов, 17 (пен.)

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Рома и Лацио встретились в Дерби делла Капитале уже в матче 2 тура Серии А. Уже на старте "волки" заработали пенальти, который выполнил ветеран Александр Коларов. После этого Лацио начал активно давить на ворота Пау Лопеса, но не смог поразить ворота принципиального соперника.

После перерыва Альберто Ромеро все же сумел сравнять счет, воспользовавшись позиционной ошибкой "волков". После этого Лацио потерял немало эпизодов и сыграл вничью в матче, который должен был выигрывать.

Рома после 2 туров имеет 2 очка, Лацио набрал 4 пункта.