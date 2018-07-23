Рома согласовала трансфер Малкома

Бразильский форвард Бордо Малком находится в шаге от перехода в Рому.

Рома согласовала с Бордо трансфер Малкома, сообщает официальный сайт римлян.

В ближайшее время 21-летний бразилец прибудет в Рим, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с итальянским клубом.

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По информации СМИ, сумма трансфера принесет французскому клубу около 40 млн евро, также в соглашении предусмотрены бонусы.

Стоит отметить, что Бордо является потенциальным соперником Мариуполя в Лиге Европы, если украинский клуб сможет пройти шведский Юргорден.

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