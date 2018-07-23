Рома согласовала трансфер Малкома

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Лунин на презентации Реала повторил судьбу 45-миллионного новичка, и это не плохо
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Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехівЛига чемпионов — 17:30 452
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