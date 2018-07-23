Рома узгодила трансфер Малкома

Бразильський форвард Бордо Малком знаходиться за крок до переходу в Рому.

Рома узгодила з Бордо трансфер Малкома, повідомляє офіційний сайт римлян.

Найближчим часом 21-річний бразилець прибуде в Рим, де пройде медогляд і підпише контракт з італійським клубом.

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За інформацією ЗМІ, сума трансферу принесе французькому клубу близько 40 млн євро, також в угоді передбачені бонуси.

Варто відзначити, що Бордо є потенційним суперником Маріуполя у Лізі Європи, якщо український клуб зможе пройти шведський Юргорден.

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