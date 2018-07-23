toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ АНДРІЙ ЛУНІН ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Рома узгодила трансфер Малкома

21:33 176 Читать на русском
Рома узгодила трансфер Малкома
Малком / Фото ФК Бордо

Бразильський форвард Бордо Малком знаходиться за крок до переходу в Рому.

Рома узгодила з Бордо трансфер Малкома, повідомляє офіційний сайт римлян.

Найближчим часом 21-річний бразилець прибуде в Рим, де пройде медогляд і підпише контракт з італійським клубом.

Рома домовилась щодо трансферу Ольсена

За інформацією ЗМІ, сума трансферу принесе французькому клубу близько 40 млн євро, також в угоді передбачені бонуси.

Варто відзначити, що Бордо є потенційним суперником Маріуполя у Лізі Європи, якщо український клуб зможе пройти шведський Юргорден.

Аліссон в Ліверпуль: переможці та лузери рекордного трансферу, який може вплинути на долю Луніна

Теги
Італія Трансфери Рома Рома Бордо Бордо Трансфери Чемпіонату Італії Малком Малком
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
57
хв
Астана
17:00
Мітьюлланд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук