Рома – Шахтер

11 марта, 22:00. Рим, Стадио Олимпико

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформе oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Какая ирония судьбы! Сначала жребий подсунул Паулу Фонсеке позапрошлый клуб его тренерской карьеры – Брагу. Теперь, в следующем раунде, – Шахтер. С Брагой португалец разобрался крайне убедительно – 2:0, 3:1. Как будет сейчас?

Результаты работы Фонсеки в Риме – далеки от идеала. Периодически нагнетается тема его отставки. Вот и в последний день зимы "волки" на своем поле проиграли важнейшую битву Милану (1:2). Правда, после этого были две победы над Фиорентиной и Дженоа, которые позволяют Роме все еще держаться на четвертой позиции, опережая Аталанту на один балл.

В Шахтера проблемы даже серьезнее, глобальнее. После прохода Маккаби в 1/16 ЛЕ дончане проиграли Заре в чемпионате (0:1) и вылетели из Кубка Украины от перволигового Агробизнеса (0:1). Выиграли только в Олимпика, и то – с огромным скандалом. В команде – пропасть между ветеранами и молодежью, так называемый "средний класс" практически отсутствует. Ходят слухи о внутренних интригах и слабых позициях действующего наставника Луиша Каштру. А потребность полноценной перезагрузки состава заметна невооруженным глазом. Кто возглавит "горняков" – Срна или, может, Аллегри? Создается впечатление, что это многих интересует даже больше, чем остаток сезона в исполнении команды.

Рома – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Важный нюанс. Если в чемпионате Шахтер уже приучил к собственным неудачам – шесть ничьих, поражение и 4-очковое отставание от Динамо, то в еврокубках "горняки" куда чаще делают своим болельщикам приятные сюрпризы. Осенью дважды прибили Реал и дважды расписали мир с Интером в Лиге чемпионов. А эти команды считались явными фаворитами группы.

То есть, на матчи высокого международного уровня Каштру еще хватает запаса аргументов, чтобы сплотить и мотивировать свой коллектив. Сейчас команда – среди 16 лучших команд ЛЕ, всего лишь в трех шагах от финала. Тот момент, когда слова уже лишние. Каждый футболист-профессионал сам должен понимать исключительность момента.

В обоих соперников – идентичная статистика. И Рома, и Шахтер выиграли по 5 из последних шести матчей в Лиге Европы. При этом итальянцы отмечались минимум дважды в 5 матчах ЛЕ с последних шести. Проблемы неожиданно возникли против софийского ЦСКА (поражение 1:3). Фонсека, конечно же, прекрасно осознает плюсы и минусы своих подопечных, но при этом опасается контригры украинцев. "Шахтер – сильнейшая команда Европы в контратаках", – безапелляционно заявил он накануне сегодняшней встречи.

Богатой и сравнительно свежей является история отношений между Шахтером и Ромой. До сих пор они встречались только в Лиге чемпионов. Впервые – в групповом турнире 2006/07. Тогда "горняки" сгорели в Риме (0:4), взяли реванш дома (1:0), но заняли только третье место в квартете.

Следующее свидание датировано сезоном 2010/11. В 1/8 финала команда Луческу не заметила сопротивления Ромы – 3:2 на выезде, 3:0 дома. Ну а в третий раз дуэль прошла уже под знаком Паулу Фонсеки, который тогда возглавлял Шахтер. Домашней победы 2:1 оказалось недостаточно. В Риме "волки" оформили комфортный для себя счет (1:0) и вышли в четвертьфинал, где сенсационно выбили Барселону. Остановить итальянцев удалось лишь Ливерпулю в полуфинале.

Важные кадровые моменты. У Ромы серьезно упакован лазарет. Буквально вчера его пополнил защитник Жуан Жезус, у которого диагностировали коронавирус. Однако Эдин Джеко, главная ударная сила на самом острие атаки, успел залечить пах и готов выйти против "горняков", как минимум, со скамейки запасных. Готов к бою и Генрих Мхитарян (9 голов + 9 ассистов в чемпионате), у которого особые чувства к Донецку. Именно Шахтер в свое время подтолкнул армянского таланта к карьере в Европе.

У команды Каштру лазарет практически пуст. Практически. Потому что травмирован Тарас Степаненко, а он стоит сразу двух. Без него опорная зона украинского клуба – очень уязвима и рискует превратиться в проходной двор.

Ориентировочные составы

Рома: Лопес – Манчини, Смоллинг, Кристанте – Карсдорп, Пеллегрини, Диавара, Перес – Родригес, Майораль, Мхитарян

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Майкон, Патрик – Соломон, Марлос, Тайсон – Мораес

Не сыграют: Верету, Дзаньоло, Калафиори, Жезус, Сантон, Кумбулла – Малышев, Степаненко

Прогноз "Футбол 24": 2:1

За образец возьмем цифры букмекерской конторы William Hill, ведь в целом они мало отличаются от коэффициентов других компаний. Британцы отдают предпочтение именно римской команде. Коэффициент на победу "джалоросси" составляет 1.60, тогда как потенциальный триумф Шахтера оценивается в 5.50. На ничью ставят 4.00. Команду Паулу Фонсеки считают фаворитом и на выход в 1/4 финала – коэффициент на это 1.44 против 2.62 у "горняков".

Мы же не столь категоричны и считаем, что даже в случае поражения Шахтер сохранит неплохие шансы перед ответной игрой в Киеве.

Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?