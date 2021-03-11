Рома – Шахтар

11 березня, 22:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Головний арбітр: Артур Діаш (Португалія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформі oll.tv і MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Яка іронія долі! Спершу жереб підсунув Паулу Фонсеці позапопередній клуб його тренерської кар'єри – Брагу. Тепер, у наступному раунді, – Шахтар. З Брагою португалець розібрався вкрай переконливо – 2:0, 3:1. Як буде зараз?

Результати роботи Фонсеки у Римі – далекі від ідеалу. Періодично нагнітається тема його відставки. Ось і в останній день зими "вовки" на власному полі програли надважливу битву Мілану (1:2). Щоправда, після цього були дві перемоги над Фіорентиною та Дженоа, які дозволяють Ромі все ще триматися на четвертій позиції, випереджаючи Аталанту на один бал.

У Шахтаря проблеми навіть серйозніші, глобальніші. Після проходу Маккабі в 1/16 ЛЄ донеччани програли Зорі у чемпіонаті (0:1) і вилетіли з Кубка України від першолігового Агробізнеса (0:1). Виграли лише в Олімпіка, та й те – з величезним скандалом. У команді – прірва між ветеранами та молоддю, так званий "середній клас" практично відсутній. Ходять чутки про внутрішні інтриги та слабкі позиції чинного наставника Луїша Каштру. А потребу повноцінного перезавантаження складу помітно неозброєним оком. Хто очолить "гірників" – Срна чи, може, Аллегрі? Складається враження, що це багатьох цікавить навіть більше, ніж решта сезону у виконанні команди.

Рома – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Важливий нюанс. Якщо у чемпіонаті Шахтар вже привчив до власних невдач – шість нічиїх, поразка і 4-очкове відставання від Динамо, то у єврокубках "гірники" куди частіше роблять своїм уболівальникам приємні сюрпризи. Восени двічі прибили Реал і двічі розписали мир з Інтером у Лізі чемпіонів. А ці команди вважалися явними фаворитами групи.

Тобто, на матчі високого міжнародного рівня Каштру ще вистачає запасу аргументів, щоб згуртувати і мотивувати власний колектив. Зараз команда – у шістнадцятці найкращих команд ЛЄ, всього лише за три кроки від фіналу. Той момент, коли слова вже зайві. Кожен футболіст-професіонал сам повинен розуміти винятковість моменту.

В обох суперників – ідентична статистика. І Рома, і Шахтар виграли по 5 із останніх шести матчів у Лізі Європи. При цьому італійці відзначалися мінімум двічі в 5 матчах ЛЄ із останніх шести. Проблеми неочікувано виникли проти софійського ЦСКА (поразка 1:3). Фонсека, звісно ж, прекрасно усвідомлює плюси і мінуси своїх підопічних, але при цьому побоюється контргри українців. "Шахтар – найсильніша команда Європи у контратаках", – безапеляційно заявив він напередодні сьогоднішньої зустрічі.

Багатою і порівняно свіжою є історія відносин між Шахтарем та Ромою. До сьогодні вони зустрічалися лише у Лізі чемпіонів. Вперше – у груповому турнірі 2006/07. Тоді "гірники" згоріли у Римі (0:4), взяли реванш удома (1:0), але посіли тільки третє місце у квартеті.

Наступне побачення датоване сезоном 2010/11. В 1/8 фіналу команда Луческу не помітила опору Роми – 3:2 на виїзді, 3:0 вдома. Ну а втретє дуель пройшла вже під знаком Паулу Фонсеки, який тоді очолював Шахтар. Домашньої перемоги 2:1 виявилося недостатньо. У Римі "вовки" здобули комфортний для себе рахунок (1:0) і вийшли до чвертьфіналу, де сенсаційно вибили Барселону. Зупинити італійців вдалося лише Ліверпулю у півфіналі.

Важливі кадрові моменти. У Роми серйозно запакований лазарет. Буквально вчора його поповнив захисник Жуан Жезус, у якого діагностували коронавірус. Проте Едін Джеко, головна ударна сила на самісінькому вістрі атаки, встиг залікувати пах і готовий вийти проти "гірників", як мінімум, із лави запасних. Готовий до бою і Генріх Мхітарян (9 голів + 9 асистів у чинному чемпіонаті), в якого особливі сентименти до Донецька. Саме Шахтар свого часу надав вірменському таланту імпульс до кар’єри в Європі.

У команди Каштру лазарет практично порожній. Практично. Бо травмований Тарас Степаненко вартий одразу двох. Без нього опорна зона українського клубу – дуже вразлива і ризикує перетворитися на прохідний двір.

Орієнтовні склади

Рома: Лопес – Манчіні, Смоллінг, Крістанте – Карсдорп, Пеллегріні, Діавара, Перес – Родрігес, Майораль, Мхітарян

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко – Майкон, Патрік – Соломон, Марлос, Тайсон – Мораєс

Не зіграють: Верету, Дзаньйоло, Калафйорі, Жезус, Сантон, Кумбулла – Малишев, Степаненко

Прогноз "Футбол 24": 2:1

За зразок візьмемо цифри букмекерської контори William Hill, адже загалом вони мало відрізняються від коефіцієнтів інших компаній. Британці віддають перевагу саме римській команді. Коефіцієнт на перемогу "джалороссі" складає 1.60, тоді як потенційний тріумф Шахтаря оцінюється у 5.50. На нічию ставлять 4.00. Команду Паулу Фонсеки вважають фаворитом і на вихід в 1/4 фіналу – коефіцієнт на це 1.44 проти 2.62 у "гірників".

Ми ж не настільки категоричні і вважаємо, що навіть у випадку поразки Шахтар збереже непогані шанси перед матчем-відповіддю у Києві.

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