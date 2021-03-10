"Буду ли менять схему на Рому? Чтобы изменить игру, не обязательно менять схему. Не стоит забывать, что это лишь стартовая расстановка, а футболисты выполняют разные задачи. У нас есть план. Постараемся прорвать зоны, пройти к воротам Ромы. Команда выйдет на поле, чтобы получить хороший результат перед ответной встречей.

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Паулу Фонсека оставил для меня фантастических игроков, фантастическую команду, которая борется за титулы, которая завоевала благосклонность многочисленных фанов. Когда из клуба идет такой тренер, непременно складывается ощущение, что все скучают за ним.

Главное на завтра – выполнить стратегию на отдельно взятый матч. Завтра только первая часть противостояния, не всё решится завтра. Постараемся атаковать необходимые зоны впереди, чтобы забить сопернику, и благодаря хорошей организации обороны не пускать Рому к своим воротам. Мы знаем, чего мы хотим и чего хочет Рома. Мы встречаемся с кандидатом на четвертьфинал Лиги Европы. Где важно гнуть свою линию, где важно подстроиться под решение соперника. Думаю, между нами будет дисциплинированная тактическая война.

Команды растут от сезона к сезону. Я верю, что самоотдача помогает. Если ежедневно активно работать, прогресс обязателен. Конечно, будут негативные ситуации, но глобально это не несет совершенствования.

Важность болельщиков? Даже в самых тяжелых наших матчах (против Аталанты, на Этихаде) присутствие фанов очень помогает, создает атмосферу. Пусть даже простой гул. Очень надеюсь, что болельщики на следующей неделе заполнят Олимпийский и поддержат нас", – сказал португалец на пресс-конференции.

"Мы к каждой игре детально разбираем соперников: фланги, зоны, сектора. Абсолютно все. В игровом плане мы знаем о Роме все то же, что Фонсека знает о Шахтере. Чего не знаем – это менталитета: как команда реагирует на неудачи, как футболисты реагируют на ошибки партнеров. Возможно, здесь у Паулу есть преимущество. Он знает ментальность наших игроков. Решающий ли это фактор? Не думаю. Главное – как футболисты выполняют свои задачи на поле. Я уверен в своих подопечных. Я им всегда говорю, что мы можем обыграть любого соперника", – ответил Каштру на вопрос Футбол 24.

Напомним, уже завтра, 11 марта, Рома принимет Шахтер в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток на Стадио Олимипко прозвучит в 22:00 по Киеву. Ответный матч состоится ровно через неделю в Киеве.

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