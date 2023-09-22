Альберто Джилардино не стал менять состав после матча с Наполи. Неделю назад именно после замен Дженоа потеряла преимущество в два мяча и едва удержала хоть ничью. Сегодня "грифоны" вышли без изменений. Это значит, что Руслан Малиновский второй матч подряд начал в запасе.

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Накануне Роберто Д'Аверса получил награду как лучший тренер месяца в Серии А. Это был выбор без интриги, ведь его Лечче невероятно начал сезон и сейчас идет в зоне Лиги чемпионов. Так что и сегодня хозяева ожидаемо диктовали условия "грифонам". В первом тайме Лечче не хватало только забитого мяча, на который они наработали. Впрочем, преимущество они получили – заставили заработать две желтые Мартина, который на целый час оставил Дженоа в меньшинстве.

Казалось, это максимально развяжет Лечче руки. Однако "волки" никак не могли найти путь к воротам соперника, который без угрызений совести выстроил два эшелона обороны, не думая об атаке. Фактически только Ретеги пытался что-то делать впереди. Без поддержки все эти попытки были обречены.

На противоположной части поля было многолюдье. При такой плотности Лечче мог рассчитывать только на дальние удары. За 80 минут попыток отправить мяч в чужие ворота было почти два десятка, но только две из них достигли створа. В конце концов эта тактика сработала. Гол организовал французский дуэт. Жандре отдал, а впервые сыгравший в нынешнем сезоне Реми Уден дальним ударом отрыл счет. Следует заметить, что голкиперу помешал рикошет.

Джилардино попытался спасти игру, но поздно перевел команду на атакующие настройки. В частности, Руслан Малиновский вышел на поле только на предпоследней минуте основного времени. Изменить ситуацию Дженоа не смогла. Лечче благодаря победе хоть временно поднялся на второе место в турнирной таблице, имея уже 11 очков. "Грифоны" остались четырнадцатыми.