Главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино объяснил, почему выпустил Руслана Малиновского лишь на последние минуты матча 5-го тура Серии А с Лечче (0:1).

"Против Лечче было нелегко: они хорошо играют в связках, много двигаются и хорошо работают с крайними защитниками и полузащитниками. Мы давали бить с дальней дистанции, особенно в моменте с голом. Но понравилось желание не сдаваться.

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Понемногу вводим в состав Малиновского, ищем ему правильную позицию в командном балансе.

Когда Гудмундссон зажигает – он делает разницу, будто Малиновский. Они оба имеют качество, должны стать более решительными в атаках", – цитирует Джилардино CalcioGenoa.

Напомним, после перехода в Дженоа украинский полузащитник сыграл за генуэзцев в четырех матчах, и с каждым поединком его игровое время уменьшалось (с Лацио он отыграл 70 минут, с Торино – 57, с Наполи – 16, а с Лечче – лишь одну минуту).

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