Де Росси вызверился на игрока Ромы из-за вопроса об отдыхе – видео ярости тренера "волков"
Легенда Ромы Даниэле Де Росси сохраняет фирменную брутальность и в тренерской карьере.
"Волки" под руководством 40-летнего специалиста повторно победили Милан и вышли в полуфинал Лиги Европы.
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Рома быстро повела 2:0, но уже на 31-й минуте оказалась в меньшинстве из-за удаления Челика. Неудивительно, что последний отрезок матча стал тяжелым физическим испытанием для римлян. На 72-й защитник Диего Льоренте подошел к Де Росси и спросил, сколько осталось играть, но сразу пожалел. Тренер наорал на подопечного – возвращайся на поле и играй!
Напомним, Де Росси возглавил Рому в январе этого года, заменив Жозе Моуринью. Результаты "волков" сразу взлетели вверх – 12 побед в 17 матчах, борьба за зону ЛЧ в чемпионате и как минимум полуфинал ЛЕ. Неудивительно, что руководство клуба уже сейчас приняло решение продлить контракт с легендой.
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