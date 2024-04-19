"Волки" под руководством 40-летнего специалиста повторно победили Милан и вышли в полуфинал Лиги Европы.

Рома официально объявила имя главного тренера на следующий сезон

Рома быстро повела 2:0, но уже на 31-й минуте оказалась в меньшинстве из-за удаления Челика. Неудивительно, что последний отрезок матча стал тяжелым физическим испытанием для римлян. На 72-й защитник Диего Льоренте подошел к Де Росси и спросил, сколько осталось играть, но сразу пожалел. Тренер наорал на подопечного – возвращайся на поле и играй!

Напомним, Де Росси возглавил Рому в январе этого года, заменив Жозе Моуринью. Результаты "волков" сразу взлетели вверх – 12 побед в 17 матчах, борьба за зону ЛЧ в чемпионате и как минимум полуфинал ЛЕ. Неудивительно, что руководство клуба уже сейчас приняло решение продлить контракт с легендой.

Llorente, De Rossi'ye kalan süreyi soruyor pic.twitter.com/Wj1ma8Y8Hg — Kapitano Sports (@kapitanosport) April 19, 2024

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