Рома продлила контракт с Фасио

Защитник Ромы Федерико Фасио продолжит свои выступления в составе "волков".

Рома подписала новый контракт с центральным защитником команды Федерико Фасио, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 2 года.

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Напомним, летом 2016 года римская команда взяла Фасио в аренду у Тоттенхема, а уже через год "волки" выкупили права на аргентинского футболиста.

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Заметим, что 32-летний игрок является основным исполнителем новой команды Паулу Фонсеки. В сезоне 2018/19 Фасио сыграл 42 поединка во всех турнирах, в которых забил 5 голов.