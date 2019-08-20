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Дзаппакоста близок к переходу в Рому – защитник может прибыть на медосмотр уже завтра

14:37 32 Читати українською
Дзаппакоста близок к переходу в Рому – защитник может прибыть на медосмотр уже завтра
Давиде Дзаппакоста / Челси

Итальянская Рома может вскоре подписать защитника Челси Давиде Дзаппакосту.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека работает над усилением обороны команды. "Волки" согласовали с Челси аренду защитника Давиде Дзаппакосты.

Рома подписала турецкого защитника

Итальянский защитник может прибыть в Рим для прохождения медицинского обследования уже завтра, 21 августа, сообщает GianlucaDiMarzio.

Напомним, Дзаппакоста перешел в Челси летом 2017 года из Торино. За 2 года защитник сыграл за "синих" 52 матча во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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