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Рома продовжила контракт з Фасіо

15:55 155 Читать на русском
Рома продовжила контракт з Фасіо
Федеріко Фасіо / Рома

Захисник Роми Федеріко Фасіо продовжить свої виступи у складі "вовків".

Рома підписала новий контракт з центральним захисником команди Федеріко Фасіо, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на 2 роки.

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Нагадаємо, влітку 2016 року римська команда взяла Фасіо в оренду у Тоттенхема, а вже через рік "вовки" викупили права на аргентинського футболіста.

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Зауважимо, що 32-річний гравець є основним виконавцем нової команди Паулу Фонсеки. В сезоні 2018/19 Фасіо зіграв 42 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 5 голів.

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Теги
Федеріко Фасіо Федеріко Фасіо Рома Рома Італія
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