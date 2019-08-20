Рома продовжила контракт з Фасіо

Захисник Роми Федеріко Фасіо продовжить свої виступи у складі "вовків".

Рома підписала новий контракт з центральним захисником команди Федеріко Фасіо, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на 2 роки.

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Нагадаємо, влітку 2016 року римська команда взяла Фасіо в оренду у Тоттенхема, а вже через рік "вовки" викупили права на аргентинського футболіста.

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Зауважимо, що 32-річний гравець є основним виконавцем нової команди Паулу Фонсеки. В сезоні 2018/19 Фасіо зіграв 42 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 5 голів.