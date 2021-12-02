Рома потеряла Эль-Шаарави до конца года
2 декабря 22:33 - Читати українською
Нападающий Ромы Стефан Эль-Шаарави не поможет команде Моуринью в 2021 году.
Итальянец травмировал голень в поединке с Болоньей, из-за чего выбыл на три недели, сообщает Corriere dello sport.
Дженоа готовит первый звездный трансфер – роль Шевченко станет решающей
Таким образом, Эль-Шаарави пропустит поединки с Интером, Специей, Аталантой и Сампдорией в Серии А, а также ЦСКА София в рамках Лиги конференций.
Добавим, что Стефан провел в составе Ромы 21 матч во всех соревнованиях, записав в свой актив 6 голов и 1 ассист.
Рома сокрушила Зорю: луганчане правильно настроились, но разница в классе сделала результат – Украина без евровесны
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter