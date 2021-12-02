Нападающий Ромы Стефан Эль-Шаарави не поможет команде Моуринью в 2021 году.

Итальянец травмировал голень в поединке с Болоньей, из-за чего выбыл на три недели, сообщает Corriere dello sport.

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Таким образом, Эль-Шаарави пропустит поединки с Интером, Специей, Аталантой и Сампдорией в Серии А, а также ЦСКА София в рамках Лиги конференций.

Добавим, что Стефан провел в составе Ромы 21 матч во всех соревнованиях, записав в свой актив 6 голов и 1 ассист.

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