Нападник Роми Стефан Ель-Шаараві не допоможе команді Моурінью у 2021 році.

Італієць травмував гомілку у поєдинку з Болоньєю, через що вибув на три тижні, повідомляє Corriere dello sport.

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Таким чином, Ель-Шаараві пропустить поєдинки з Інтером, Спецією, Аталантою та Сампдорією у Серії А, а також з ЦСКА Софія у рамках Ліги конференцій.

Додамо, що Стефан провів у складі Роми 21 матч у всіх змаганнях, записавши до свого активу 6 голів та 1 асист.

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