Сама Кастильехо является одним из фаворитов украинского специалиста на усиление атаки, сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Tuttosport.

Шевченко поставил точку в истории трансфера Ярмоленко к Дженоу

Стефано Пиоли дает вингеру мало игрового времени в текущем сезоне – всего 89 минут в трех матчах. Следовательно, переезд из Милана в Геную более чем возможен, ведь Кастильехо задумывается о смене клубной прописки. Определяющую роль в переходе в Дженоа должна сыграть фигура Андрея Шевченко.

Напомним, 26-летний испанец выступает за "россонери" с 2018 года. Его контракт с Миланом рассчитан до лета 2023 года.