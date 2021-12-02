Дженоа готовит первый звездный трансфер – роль Шевченко станет решающей
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко ищет варианты усиления команды зимой. Одним из приоритетов является игрок Милана.
Сама Кастильехо является одним из фаворитов украинского специалиста на усиление атаки, сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Tuttosport.
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Стефано Пиоли дает вингеру мало игрового времени в текущем сезоне – всего 89 минут в трех матчах. Следовательно, переезд из Милана в Геную более чем возможен, ведь Кастильехо задумывается о смене клубной прописки. Определяющую роль в переходе в Дженоа должна сыграть фигура Андрея Шевченко.
Напомним, 26-летний испанец выступает за "россонери" с 2018 года. Его контракт с Миланом рассчитан до лета 2023 года.
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