Рома не собирается паниковать в поисках нового форварда на замену Эдину Джеко.

Бенфика предлагала "волкам" арендовать Факундо Феррейру, однако итальянский клуб отказался.

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Аргентинец присоединился к "орлам" летом 2020 года и провалил первую часть сезона – всего 3 матча. Рома вынуждена искать нового форварда из-за конфликта Эдина Джеко и Паулу Фонсеки. Впрочем, наставник римлян не изъявил желания подписывать Феррейру, которого знает по сотрудничеству в Шахтере, сообщает Calciomercato.

Добавим, что контракт нападающего с Бенфикой рассчитан до лета 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 3,2 млн евро.

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