Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может покинуть Гент во время зимнего трансферного окна.

Итальянская Рома уже давно следит за 25-летним украинцем и, похоже, наконец-то готова сделать решительные шаги, чтобы переход Яремчука состоялся.

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По информации Voetbal24.be, "волки" в последнее время активизировали процесс перехода. Переговоры между клубами уже стартовали. Рома стремится закрыть трансфер до конца января и предлагает Генту 12 млн евро. В свою очередь бельгийцы хотят выторговать еще большую сумму.

Добавим, что "джалоросси" действительно нужен центрфорвард. Паулу Фонсека совершенно испортил отношения с Эдином Джеко. Руководство стало на сторону португальца, а боснийского нападающего вывели из состава. Итальянская пресса сообщает о заинтересованности в Джеко миланского Интера, который якобы готов инициировать обмен на Кристиана Эриксена.

Что касается Яремчука, то он давно открыто говорит о желании покинуть Гент. В нынешнем сезоне нападающий сборной Украины сыграл за "буйволов" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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