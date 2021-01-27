Рома не збирається панікувати в пошуках нового форварда на заміну Едіну Джеко.

Бенфіка пропонувала "вовкам" орендувати Факундо Феррейру, однак італійський клуб відмовився.

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Аргентинець приєднався до "орлів" влітку 2020 року і провалив першу частину сезону – всього 3 матчі . Рома змушена шукати нового форварда через конфлікт Едіна Джеко і Паулу Фонсеки. Втім, наставник римлян не виявив бажання підписувати Феррейру, якого знає за співпрацею в Шахтарі, повідомляє Calciomercato.

Додамо, що контракт нападника з Бенфікою розрахований до літа 2022-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 3,2 млн євро.

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