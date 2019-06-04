Рома получила отказ от Аякса по тен Хагу – Фонсека стал еще ближе к назначению наставником "волков"

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека стал еще ближе к переходу в Рому, поскольку "волки" не смогли пригласить Эрика тен Хага.

Аякс отказал Роме в предложении за главного тренера Эрика тен Хага, сообщает De Telegraaf. Причиной стали провальные переговоры Мончи прошлым летом в попытке переманить в Рим Хакима Зиеша.

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Тен Хаг завоевал с "годензонен" "золотой дубль" на домашней арене, а также сенсационно вывел в полуфинал Лиги чемпионов, где амстердамцы драматично на последних секундах матча уступили Тоттенхэму (2:3).

Ранее сообщалось, что римляне активно интересуются наставником Шахтера Паулу Фонсекой. После неудачной попытки переманить тен Хага шансы португальца на тренерский мостик Ромы только выросли.

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