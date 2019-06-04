toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ ВИКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВИЧ ДИНАМО КИЕВ

Рома получила отказ от Аякса по тен Хагу – Фонсека стал еще ближе к назначению наставником "волков"

17:59 8 Читати українською
Рома получила отказ от Аякса по тен Хагу – Фонсека стал еще ближе к назначению наставником "волков"
Эрик тен Хаг / УЕФА

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека стал еще ближе к переходу в Рому, поскольку "волки" не смогли пригласить Эрика тен Хага.

Аякс отказал Роме в предложении за главного тренера Эрика тен Хага, сообщает De Telegraaf. Причиной стали провальные переговоры Мончи прошлым летом в попытке переманить в Рим Хакима Зиеша.

Фонсека близок к назначению наставником Ромы – Шахтер откажется от солидной компенсации

Тен Хаг завоевал с "годензонен" "золотой дубль" на домашней арене, а также сенсационно вывел в полуфинал Лиги чемпионов, где амстердамцы драматично на последних секундах матча уступили Тоттенхэму (2:3).

Ранее сообщалось, что римляне активно интересуются наставником Шахтера Паулу Фонсекой. После неудачной попытки переманить тен Хага шансы португальца на тренерский мостик Ромы только выросли.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки

blog_ava
Лунин покинул сборную Украины U-20 и трогательно попрощался с командой
13:48
615
Теги
Трансферы Чемпионата Италии Аякс Аякс Италия Трансферы Паулу Фонсека Паулу Фонсека Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Шахтер Шахтер Рома Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
50
мин
Карпаты
19:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук