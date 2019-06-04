Рома отримала відмову від Аякса щодо тен Хага – Фонсека став ще ближчим до призначення наставником "вовків"

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека став ще ближчим до переходу в Рому, оскільки "вовки" не змогли запросити Еріка тен Хага.

Аякс відмовив Ромі у пропозиції за головного тренера Еріка тен Хага, повідомляє De Telegraaf. Причиною стали провальні переговори Мончі минулого літа у спробі переманити до Риму Хакіма Зієша.

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Тен Хаг здобув із "годензонен" "золотий дубль" на домашній арені, а також сенсаційно вивів у півфінал Ліги чемпіонів, де амстердамці драматично на останніх секундах матчу поступились Тоттенхему (2:3).

Раніше повідомлялось, що римляни активно цікавляться наставником Шахтаря Паулу Фонсекою. Після невдалої спроби переманити тен Хага шанси португальця на тренерський місток Роми лише виросли.

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