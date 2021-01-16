"Мы начали матч с правильным настроем. Но в игре с Лацио сложно вернуться обратно в игру после того, как подаришь им несколько голов. После этого они закрылись и чувствовали себя очень комфортно.

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Мы много подходили, но не смогли найти дороги к их воротам. Стоит похвалить соперника за то, что они лишили нас пространства. Ситуации с ошибками Ибаньеса в действительности не опасны. Ему не нужна была поддержка ни в первом, ни во втором голах. Он должен был справиться сам. Результат игры решили два гола в первом тайме, которые мы не должны были пропускать", – цитирует Фонсеку Football Italia.

К слову, два гола в первом тайме на совести Роджера Ибаньеса. Сама Рома рискует потерять третье место по итогам тура.

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