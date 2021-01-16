Лацио принимал Рому в 18 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Лацио – Рома.

Хозяева неожиданно открыли счет уже на 14-й минуте после позорной ошибки защитника Ромы Роджера Ибаньеса, который подарил мяч сопернику в своей штрафной.

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До свистка на перерыв Альберто удвоил преимущество "орлов". Во втором тайме Луис не сбавил обороты и забил свой второй мяч, доведя счет до разгромного.

Победа позволила Лацио подняться на 7-ю строчку таблицы Серии А, Рома осталась на третьем месте.

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