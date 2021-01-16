"Ми почали матч з правильним настроєм. Але в грі з Лаціо складно повернутися назад в гру після того, як подаруєш їм кілька голів. Після цього вони закрилися і відчували себе дуже комфортно.

Лаціо – Рома – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми багато пасували, але не змогли знайти дороги до їхніх воріт. Варто похвалити суперника за те, що вони позбавили нас простору. Ситуації з помилками Ібаньєса насправді не були небезпечні. Йому не потрібна була підтримка ні в першому, ні в другому голах. Він повинен був впоратися сам. Результат гри вирішили два голи в першому таймі, які ми не повинні були пропускати", – цитує Фонсеку Football Italia.

До слова, два голи у першому таймі на совісті Роджера Ібаньєса. Сама Рома ризикує втратити третю сходинку за підсумками туру.

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