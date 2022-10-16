Чемпионат Италии 2022/23, 10-й тур

Интер – Салернитана – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 14, Барелла, 58

Лацио – Удинезе – начало в 16:00

Специя – Кремонезе – начало в 16:00

Наполи – Болонья – начало в 19:00

Верона – Милан – начало в 21:45

Интер открывал программу дня домашним поединком против крепкой Салернитаны. Окрыленные успехом в ЛЧ, миланцы уверенно справились с сопротивлением середнячка – хозяева доминировали по всем показателям, почти ничего не позволив сопернику и забив два гола. На 14-й минуте счет дальним ударом открыл Мартинес, а на 58-й Барелла отличился с передачи Чалханоглу. 2:0!

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"Нерадзурри" набрали 18 очков и поднялись на седьмую позицию. До топ-3 подопечным Симоне Индзаги не хватает двух зачетных баллов, но конкуренты сегодня могут оторваться. Лаутаро Мартинес забил 62-й гол в Серии А и вышел на 13 место в списке бомбардиров Интера, сравнявшись с Диего Милито. Барелла же впервые за четыре года отличился в двух матчах подряд.

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