Сампдорія не змогла виграти перший матч у поточному чемпіонаті Італії, зазнавши домашньої поразки від Роми (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Рома завдяки нічиїй у матчі Лаціо проти Удінезе отримала змогу піднятись у топ-4 Серії А. Втім, для цього необхідо було перемогти Сампдорію на її полі. Завдання виглядало не дуже важким, адже генуезці не виграли жодного матчу за 9 попередніх турів, йдучи на останній позиції.

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"Джалороссі" круто розпочали зустріч, відкривши рахунок вже на 9-й хвилині з пенальті. Його реалізував капітан Пеллегріні, який у п'ятому сезоні став причетним до п'яти голів Роми в чемпіонаті. За зазначений період серед півзахисників Серії А тільки він, Мілінковіч-Савіч і Зєлінські демонстрували подібну стабільність.

Втім, до перерви активніше виглядали господарі, які провели 6 ударів проти двох. В другому таймі Рома перехопила ініціативу, не відпускаючи її до самого фінального свистка, а загалом "вовки" виглядали значно гостріше. Навіть без урахування пенальті гості вели за очікуваними голами з рахунком 1,29 - 0,22.

Втім, реалізувати бодай ще один момент підопічним Жозе Моурінью так і не вдалося. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "джалороссі". Рома набрала 22 очки й піднялась на четверту позицію в турнірній таблиці. Сампдорія з трьома заліковими балами залишається на дні.

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