Наставник римской команды несколько раз звонил испанскому нападающему. Как сообщает Corriere dello Sport, Мората всегда был поклонником Жозе Моуринью и хотел бы поработать с ним.

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Издание отмечает, что уговаривает форварда и бывший партнер по Ювентусу Пауло Дибала. Игрок римлян рассказал Альваро Морати о том, как приятно работать с Моуринью, красоте Рима и атмосфере на стадионе Олимпико. Футболисты говорят почти каждый день, и в последнее время Пауло все чаще предлагает Альваро присоединиться к нему в Роме.

Римскому клубу будет сложно осуществить трансфер из-за требований Атлетико – испанцы хотят получить 22 миллиона евро за трансфер Мораты. Ранее сообщалось, что Альваро ведет переговоры с Миланом.

В минувшем сезоне Ла Лиги 30-летний форвард сыграл в 36 матчах. В активе Мораты 13 голов и две результативные передачи.

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