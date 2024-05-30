Полузащитник Шахтера Георгий Судаков убежден, что готов уезжать в топ-клуб АПЛ уже этим летом.

"АПЛ – моя мечта. Было бы здорово сыграть там, в одном из топ-клубов. Я не могу выделить какой-то один в приоритете. Это все известные клубы. Как сказал Пеп Гвардиола – выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов.

Тоттенхэм попытается купить Судакова – Шахтер уже поднял цену и возлагает надежды на Евро-2024

Для нас прошлый сезон был хорошим. Мы выиграли чемпионат и Кубок Украины, хорошо играли до последнего тура в группе Лиги чемпионов. Лично для меня это было удачно. Я забивал Барселоне, мы их обыграли, а меня назвали лучшим игроком матча.

Мое настроение такое – я достиг в Шахтере всего, на что способен, максимально развился как игрок и готов двигаться вперед. На Евро я надеюсь показать, на что способен, и тогда мое будущее изменится. Посмотрим", – заявил Судаков в интервью inews.co.uk.

Напомним, в прошлом сезоне 21-летний хавбек провел 34 матча, оформив 10 голов и 6 ассистов. Transfermarkt оценивает Судакова в 25 млн евро, но Шахтер планирует выручить 100+ млн евро.

Шахтер хочет вывести цену Судакова на пик, а тогда продать. Но если у них не получится?