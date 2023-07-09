Наставник римської команди кілька разів дзвонив до іспанського нападника. Як повідомляє Corriere dello Sport, Мората завжди був шанувальником Жозе Моурінью і хотів би попрацювати з ним.

Рома націлилась на гравця Баварії – минулого сезону футболіст грав в АПЛ

Видання зазначає, що вмовляє форварда і колишній партнер по Ювентусу Пауло Дибала. Гравець римлян розповів Альваро Мораті про те, як приємно працювати з Моурінью, про красу Риму та атмосферу на стадіоні Олімпіко. Футболісти розмовляють майже щодня, і останнім часом Пауло все частіше пропонує Альваро приєднатися до нього у Ромі.

Римському клубу буде складно здійснити трансфер через вимоги Атлетіко – іспанці хочуть отримати 22 мільйони євро за трансфер Морати. Раніше повідомлялося, що Альваро веде переговори з Міланом.

В минулому сезоні Ла Ліги 30-річний форвард зіграв у 36 матчах. В активі Морати 13 голів та дві результативні передачі.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів