Рома нацелилась на игрока Баварии – в прошлом сезоне футболист играл в АПЛ
Австриец Марсель Забитцер может снова уехать в аренду. К футболисту присматривается Рома.
Римская Рома интересуется полузащитником Баварии Марселем Забитцером, в прошлом сезоне выступавшим за Манчестер Юнайтед на правах аренды.
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Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, римляне хотят взять футболиста в аренду на один сезон – немцы рассчитывают продать игрока, прописав в арендном соглашении обязательное право выкупа.
В прошлом сезоне Забитцер провел 18 матчей за "красных дьяволов", в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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