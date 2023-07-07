Австриец Марсель Забитцер может снова уехать в аренду. К футболисту присматривается Рома.

Римская Рома интересуется полузащитником Баварии Марселем Забитцером, в прошлом сезоне выступавшим за Манчестер Юнайтед на правах аренды.

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Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, римляне хотят взять футболиста в аренду на один сезон – немцы рассчитывают продать игрока, прописав в арендном соглашении обязательное право выкупа.

В прошлом сезоне Забитцер провел 18 матчей за "красных дьяволов", в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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