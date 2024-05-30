“У меня очень интересовались Шапой, и сейчас Бражко, спрашивали за них. Да, ими интересуются, но есть достаточно тяжелый момент. Это очень большой риск брать игроков из УПЛ. Им лучше кого-то поближе к Европе. Они напрямую так не говорят, но я чувствую, что они боятся брать такой риск на себя.

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Думаю, что со временем Шапаренко уйдет. Я в него верю, знаю его потенциал. Когда я приходил, он был одним из лидеров в команде. То, как он работает с мячом, как он отдается футболу – это топ-игрок.

Понимаю, что он после травмы, это надо почувствовать. После травмы очень тяжело возвращаться. Я вижу, что он сейчас уже много прибавляет. Думаю, что у него все получится, и я его увижу в топ-чемпионате, 100%", – резюмировал Забарный в интервью ТРЕНДЕЦЬ.

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