Бавария хочет приобрести Уортона из Кристал Пэлас, сообщает talkSPORT. 20-летний хавбек перешел в КП из Чемпионшипа лишь в начале этого года, однако успел прекрасно зарекомендовать себя в АПЛ под руководством Оливера Гласнера.

Бавария официально объявила о назначении нового тренера

Кристал Пэлас не против продать молодого футболиста, но стремится получить большую прибыль. В феврале "орлы" купили Адама за 22 миллиона фунтов. Уортон имеет 5 лет контракта с Пэлас. Он также выступает за молодежную сборную Англии.

Уортон может стать первым приобретением Компани во главе Баварии. По информации немецких СМИ, Байерн планирует закрыть основные трансферные вопросы еще до конца Евро-2024, чтобы новый тренер заранее получил в свое распоряжение состав.