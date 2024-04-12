Джанлука Манчини стал главным героем римских тифози последней недели. После победного гола в ворота Лацио он отпраздновал успех в дерби с помощью флага, на котором Лацио был изображён в виде крысы. Дисциплинарный комитет оштрафовал Манчини за это неспортивное поведение, но болельщики Ромы вызвались заплатить за него штраф в размере 5 тысяч евро – и собрали нужную сумму. Джанлука отказался от этих денег и попросил фанатов перечислить средства на благотворительность. Одним словом, всю прошедшую неделю защитника сборной Италии в столице страны чуть ли не боготворили.

Лига Европы: Рома обыграла Милан в гостях – Манчини снова стал главным героем

На Сан-Сиро Манчини вновь забил головой после навеса с углового! И вновь этот гол оказался единственным и победным. Джанлука не только здорово проявляет себя в атаке, но и справляется со своими непосредственными функциями в обороне – впервые с октября 2017 года Рома сыграла "на ноль" четыре матча подряд. Правда, на последних минутах встречи Оливье Жиру откровенно простил римлян – чемпион мира 2018 года из очень выгодной позиции пробил выше ворот.