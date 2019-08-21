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Рома официально подписала Дзаппакосту

21:22 79 Читати українською
Рома официально подписала Дзаппакосту
Давиде Дзаппакоста / Рома

Защитник Челси Давиде Дзаппакоста продолжит свою карьеру в Роме.

Итальянская Рома подписала 27-летнего защитника Челси Давиде Дзаппакосту. "Волки" взяли центрбека в аренду на полгода с возможность продления соглашения до лета 2020-го, сообщает официальный сайт Ромы. Также отмечается, что итальянский клуб не будет платить "синим" за аренду футболиста.

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Напомним, Дзаппакоста перешел в Челси летом 2017 года из Торино. За 2 года защитник сыграл за "синих" 52 матча во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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