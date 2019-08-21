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Рома офіційно підписала Дзаппакосту

21:22 159 Читать на русском
Рома офіційно підписала Дзаппакосту
Давіде Дзаппакоста / Рома

Захисник Челсі Давіде Дзаппакоста продовжить свою кар'єру в Ромі.

Італійська Рома підписала 27-річного захисника Челсі Давіде Дзаппакосту. "Вовки" взяли центрбека в оренду на півроку з можливість продовження угоди до літа 2020-го, повідомляє офіційний сайт Роми. Також зазначається, що італійський клуб не платитиме "синім" за оренду футболіста.

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Нагадаємо, Дзаппакоста перейшов у Челсі влітку 2017 року з Торіно. За 2 роки захисник зіграв за "синіх" 52 матчі в усіх турнірах, де забив 2 голи і віддав 4 асисти.

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