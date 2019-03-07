Ди Франческо не явился на послематчевой пресс-конференции – тренера могут уволить уже сегодня

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо нарушил регламент УЕФА и не явился на пресс-конференции после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Эусебио Ди Франческо не пришел на послематчевую пресс-конференцию после драматического вылета от Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. По регламенту конфедерации, наставник "волков" должно быть оштрафован.

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Sky Sport Italia сообщает, что решение о судьбе главного тренера римлян будет принято сегодня, 7 марта.

Диего Перотти в комментарии заявил, что сам не знает о будущем своего наставника.

"Мы всегда отдавались на поле, и никто не любит проигрывать и вылетать из Лиги чемпионов. Я уже говорил, что мы играем за тренера. Это ужасное время для всех. Он решит, что он хочет делать дальше, но мы всегда бились за Рому и персонал", – цитирует Перотти Football Italia.

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